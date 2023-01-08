ستولتنبرغ: السويد وفنلندا ستنضمان إلى «الناتو» هذا العام

المصدر: ​أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتباراً من عام 2023، لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري.

وقال ينس ستولتنبرغ: «أتوقع أن (تتم عملية الانضمام في 2023)، لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق، لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري (اللذين) لم يصادقا على الاتفاقية بعد».

وأضاف: «أجرينا مفاوضات، وكانت متطلبة في يوليو الماضي عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة وصفت فيها كيفية تكثيف تعاونها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، وأيضاً مكافحة الإرهاب».

وتابع: «احترمت فنلندا والسويد هذا الاتفاق، وتعهدتا بوضوح بالتعاون على الأجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل. بالتالي آن الاوان لوضع اللمسات الأخيرة على

وقال: «بالتأكيد أتمنى أن تتم في أسرع وقت ممكن. لكن في الأثناء إنها عملية سريعة مقارنة مع كل عمليات الانضمام إلى الأطلسي».

وأوضح أنه مقتنع أن هذا سيحصل، لكنه لن يتكهن بتوقيت حدوث عملية الانضمام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز