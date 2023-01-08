صربيا: قوة حفظ السلام بقيادة الناتو رفضت عودتنا إلى كوسوفو

المصدر: أ ب

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كشف رئيس صربيا، اليوم الأحد، أن قوات حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كوسوفو، رفضت طلب بلاده السماح لقواتها الأمنية بالعودة إلى الإقليم الانفصالي وسط توترات مستمرة.

وأفاد ألكسندر فوتشيتش بأن قوات حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو قالت في ردها، إنه لا داعي لعودة القوات الصربية.

وانتشرت قوات حفظ السلام في كوسوفو عام 1999 بعد قصف الناتو الذي أجبر الجيش والشرطة الصربية على الخروج من الإقليم.

وقدمت صربيا مطلبها في منتصف ديسمبر الماضي، عندما تصاعدت التوترات في كوسوفو بسبب اعتقال شرطيين سابقين من أصل صربي، ما أدى إلى إغلاق طرق في شمال البلاد، حيث يعيش الصرب في الغالب.

تم نزع فتيل هذه التوترات في وقت لاحق وسط جهود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدفع الحوار بوساطة الاتحاد الأوروبي بين خصمي الحرب السابقين في منطقة البلقان.

ولا تعترف صربيا بإعلان كوسوفو الاستقلال عام 2008، ويظل النزاع نقطة اشتعال محتملة.

في أحدث واقعة، أطلق ضابط أمن كوسوفي خارج الخدمة النار فأصاب اثنين من الصرب الأسبوع الماضي وسط كوسوفو، أحدهما صبي يبلغ من العمر 11 عاماً. وقالت شرطة كوسوفو إن الرجل اعتقل بعد الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة ستربتشي.

اندلع الصراع في كوسوفو عندما أطلق الألبان الانفصاليون تمرداً على حكم صربيا، وردت بلغراد بقمع وحشي دفع الناتو إلى التدخل. وقتل نحو 13 ألف شخص في الصراع معظمهم من أصل ألباني.

وتصر صربيا على أن مئات من قواتها الأمنية لهم الحق في إعادة الانتشار بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أعقب الحرب. وقالت بلغراد إن عودة قواتها إلى كوسوفو ستساعد في خفض التوترات، وهو ادعاء رفضته كوسوفو والمسؤولون الغربيون بشدة.

وقال فوتشيتش إن رد قوة حفظ السلام بقيادة الناتو على مطلب صربيا كان متوقعاً بسبب الدعم الغربي لاستقلال كوسوفو.

اعتمدت صربيا على روسيا والصين في محاولتها للاحتفاظ بمطالبتها في إقليمها السابق على أن العديد من الصرب يعتبرونه قلب الأمة.

تم إخبار كل من صربيا وكوسوفو بأنه يجب تطبيع العلاقات إذا كانتا تريدان التقدم نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يزور وفد أمريكي كبير المنطقة، الأسبوع المقبل، للمساعدة في دفع المحادثات المتعثرة التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي.

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