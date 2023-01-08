دينيس شميهال: أوكرانيا لديها أكبر حقل ألغام في العالم

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن الحرب الروسية في أوكرانيا أسفرت عن حقل ألغام مساحته 250 ألف كيلومتر مربع في بلاده.

وقال شميهال، لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، في مقابلة نشرت اليوم الأحد، "إنه حاليا أكبر حقل ألغام في العالم."

وأضاف شميهال أن المنطقة الملغومة تعادل أكثر من 40٪ من إجمالي مساحة الأراضي الأوكرانية.

وقال شميهال "إن ذلك لا يجعل السفر صعبا على الناس فحسب، بل يتسبب أيضا في اضطرابات كبيرة في الزراعة، التي هي إحدى الصناعات الرئيسية لدينا".

وأشار شميهال إلى أن مناطق المدنيين السكنية كانت الأكثر تضررا من الحرب الروسية.

وصرح شميهال لوكالة يونهاب بأن "روسيا تستهدف البنية التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية".

وأضاف شميهال أنه بالإضافة إلى ذلك، تأتي المنشآت الصناعية مثل المصانع الكيماوية ومصانع الصلب والبنية التحتية للسفر من بين الأهداف المستهدفة.

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