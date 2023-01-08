إيلون ماسك: الوضع في أوكرانيا يشبه "الحرب العالمية الأولى"

المصدر: البيان

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شبه رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الوضع في أوكرانيا، اليوم، بمعارك الحرب العالمية الأولى.

وأكد مالك منصة "تويتر" الشهير، أن الدبابات أصبحت فخاً للموت في ظروف القتال في أوكرانيا، حيث لا يمتلك أي من الجانبين تفوقاً جوياً، ويعتمد الجانبان على أعمال المشاة والمدفعية. يذكر هذا الموقف ماسك بأحداث الحرب العالمية الأولى.

وقال: "الدبابات الآن فخ مميت. بما أنه لا يوجد لدى أي من الجانبين تفوق جوي، فإن ما تبقى هو المشاة والمدفعية - وضع يشبه الحرب العالمية الأولى"، حسب موقع "سبوتنيك".

وأفادت تقارير صدرت أخيراً، بأن الولايات المتحدة قررت نقل مركبات "برادلي" القتالية إلى أوكرانيا. كما ستزود ألمانيا كييف بمركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، وسترسل فرنسا دبابات AMX-10RC ذات العجلات.

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