30 مليار يورو حصيلة المساعدات الغربية لأوكرانيا

المصدر: كييف - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البنك المركزي الأوكراني أن قيمة المساعدات والقروض التي تلقتها أوكرانيا في العام الماضي تجاوزت ما يعادل 30 مليار يورو.

وأوضح البنك أن نحو 40 % من هذه المساعدات تم تقديمها من الولايات المتحدة، وأن نحو 25 % تم تقديمها من الاتحاد الأوروبي، ونحو 8 % من صندوق النقد الدولي، كما قدمت ألمانيا 5 % أخرى. بذلك وصل حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا قرابة 16 % من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني قبل اندلاع الحرب. وأفادت تقديرات لوزارة الاقتصاد الأوكرانية بأن إجمالي الناتج المحلي الأوكراني تراجع في 2022 بسبب الحرب بنسبة تزيد على 30 %.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز