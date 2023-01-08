زيلينسكي: حصولنا على «برادلي» صفقة قوية

المصدر: كييف - أ.ب

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالولايات المتحدة، لإدراجها مركبات برادلي المدرعة، في أحدث حزمة من المساعدات العسكرية بمليارات الدولارات، قائلاً إنها «بالضبط ما هو مطلوب» للقوات الأوكرانية. في خطابه المتلفز، وصف زيلينسكي، الأمر بأنه «صفقة قوية للغاية». وأضاف: «لأول مرة، سنحصل على مركبات برادلي المدرعة - وهذا هو بالضبط ما نحتاجه. بنادق وقذائف جديدة، بما في ذلك قذائف عالية الدقة، وصواريخ جديدة وطائرات دون طيار جديدة.. إنها صفقة قوية، وجاءت في الوقت المناسب».

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