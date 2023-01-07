رئيس فنزويلا يعين وزيراً جديداً للخارجية ورئيسا ًلشركة النفط الحكومية

المصدر: د ب ا

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عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة ايفان جيل وزيرا جديدا للخارجية وبيدرو تيليشيا رئيسا جديدا لشركة "بيتروليوس دي فنزويلا" للنفط المملوكة للدولة.

وعن تعيين جيل، قال مادورو على حسابه على موقع تويتر "إنها مسؤولية كبيرة، أنا واثق أنه سيؤدي مهامه باحترافية كبيرة"

ويحل وزير الخارجية الجديد محل كارلوس فاريا، الذي شكره مادورو على "عمله الرائع"، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف كارلوس بمهام جديدة قريبا.

وكان جيل قد تولى منصب وزير الزراعة والأرض بين عامي 2013 و2014، ومنذ عام 2017 كان جيل يشغل منصب نائب وزير الخارجية لأوروبا.

وكان تيليشيا، يشغل منصب رئيس شركة "بيتروكيميكا دي فنزويلا" شركة البتروكيماويات الرئيسة في فنزويلا قبل اختياره لخلافة اسدروبال شافيز في رئاسة شركة "بتروليوس دي فنزويلا".

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