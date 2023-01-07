10 جرحى بإطلاق نار قرب ميامي

المصدر: أ ف ب

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أصيب 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خارج ميامي أثناء تصوير مقطع موسيقي لمغني الراب الأمريكي المغربي فرينش مونتانا، بحسب ما ذكرت الشرطة والإعلام الأمريكي أمس الجمعة.

ووقع إطلاق النار مساء أول الخميس في مدينة ميامي غاردنز، على بعد حوالى 30 كلم شمال ميامي في ولاية فلوريدا، حسبما أفادت الشرطة المحلية فرانس برس في بيان.

وقال المصدر "بلغنا بأن عددا من الضحايا أصيبوا"، مضيفا بأنهم نقلوا إلى المستشفيات المحلية.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" بأن الحادث وقع بعد عراك بين مجموعتين.

وقال مغني الراب سيد موغول لقناة "إن بي سي 6" التلفزيونية إنه سمع أصوات طلقات نارية قدّر عددها بـ"13 أو 14 أو 15 على الأقل. كانت سريعة جدا وكأنها بندقية هجومية".

ولم تكشف الشرطة بعد عن هويات الضحايا أو تنشر تفاصيل إضافية.

وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، نُقل ستة مصابين إلى المستشفى بينما توجّه أربعة بمفردهم إلى مركز طبي.

ولد فرينش مونتانا واسمه الحقيقي كريم خربوش في المغرب، وهاجر إلى نيويورك مع والديه عندما كان مراهقا.

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