كوريا الجنوبية وماليزيا تؤكدان ضرورة الرد الدولي الحازم على صواريخ بيونغ يانغ

المصدر: وام

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اتفقت كوريا الجنوبية وماليزيا على أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لا تهدد الأمن في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في المنطقة والمجتمع الدولي بأسره، وأكدتا الحاجة الملحة لرد موحد وحازم من المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ونظيره الماليزي زامبري عبد القادر، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون في مجال التبادلات رفيعة المستوى وصناعة الدفاع والبنية التحتية والمدن الذكية، فيما جدد الوزير زامبري دعم ماليزيا للمبادرة التي أطلقتها حكومة كوريا الجنوبية بشأن خارطة طريق نزع السلاح النووي، وذلك وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأشاد وزير خارجية كوريا بتطور التعاون بين بلاده وماليزيا في مختلف المجالات منذ إقامة علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1960، واقترح تعزيز التعاون الجوهري بمناسبة الذكرى الأربعين للتعاون بين البلدين في مجال السياسة الشرقية هذا العام.

يذكر أن السياسة الشرقية هي الأنشطة التي أطلقها رئيس الوزراء الماليزي السابق "مهاتير محمد" لتعلم السياسات الاقتصادية لكوريا الجنوبية واليابان في الثمانينيات.

وأوضح الوزير بارك للجانب الماليزي استراتيجية حكومة كوريا الجنوبية في المحيطين الهندي والهادئ ومبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية والآسيان، واقترح تعزيز التواصل الاستراتيجي.

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