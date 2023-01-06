ألمانيا تزود أكرانيا بمدرعات "ماردر" وروسيا تندد وكييف: تأخر كثيراً

المصدر: أ ف ب

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أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة أنّ بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف ونددت روسيا بالقرار متهمة برلين بتجاوز الخط الأخلاقي في حين رأت كييف أنه تأخر كثيراً .

وقال ستيفن هيبيستريت خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة الجمعة إن "40 مركبة ستكون جاهزة في الربع الأول ويمكن إرسالها لأوكرانيا"، بعد "تدريب لمدة ثمانية أسابيع" للجيش الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس الخميس إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا ولكن دون تحديد عددها أو توقيت عمليات التسليم.

وقال هيبيستريت "حان الوقت لتسليم دبابات حماية بتكنولوجيا غربية"، مشيراً إلى "محادثات مكثفة منذ منتصف ديسمبر" بين الحلفاء أدت إلى هذا القرار الذي يشكل نقلة نوعية في شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وستسلم الولايات المتحدة مدرعات من طراز برادلي قتالية مزودة بمدفع آلي من عيار 25 ملم ومدفع رشاش 7,62 ملم وصواريخ مضادة للدبابات، بينما سترسل ألمانيا مدرعات من طراز "ماردر" بمدفع عيار 20 ملم.

وكان حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بادروا إلى تزويدها بدبابات سوفييتية الصنع، لكن ليس بمركبات غربية التصميم، بالرغم من طلبات كييف المتكررة في هذا الصدد.

ولطالما رفضت برلين مثل هذه الشحنات، بحجة أن هكذا إجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين، وأن حلف شمال الأطلسي لا ينبغي أن يشارك بشكل مباشر في الحرب.

وازداد الضغط على المستشار أولاف شولتس مع إعلان باريس الأربعاء تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز "اه ام اكس-10 ار سي" AMX-10 RC، فرنسية الصنع.

وتطالب كييف أيضاً بتسلّم دبابات من نوع ليوبارد 2 من برلين بمدفع عيار 120 ملم وذات الشهرة العالمية، الأمر الذي ترفضه ألمانيا.

وقال هيبيستريت رداً على سؤال عن الموضوع "نراقب بعناية الوضع في أوكرانيا ونأخذ تالياً قراراتنا بالتعاون مع شركائنا".

وأكدت مصادر برلمانية أنّ اجتماعاً لحلفاء أوكرانيا سيعقد في "منتصف يناير" لتنسيق المساعدات الغربية لكييف.

من جهة أخرى نددت روسيا بقرار ألمانيا بتزويد أوكرانيا بمدرعات ماردر القتالية، ضمن حزمة مساعدات جديدة، ووصفته بأنه خطأ أخلاقي وتصعيدي.

وقالت السفارة الروسية في برلين اليوم الجمعة إن توفير هذه الأسلحة الثقيلة يتجاوز "خطا أخلاقيا".

وأشارت السفارة إلى مسؤولية ألمانيا عن الجرائم التي ارتكبها النازي ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية.

إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، إن برلين اتخذت "قرارا سليما لكنه متأخر للغاية" بإرسال مركبات مشاة قتالية من طراز ماردر إلى حليفتها.

وقال ميلنيك، الذي سبق له الخدمة سفيرا لبلاده لدى ألمانيا، إن كييف تعين عليها الانتظار "لمدة 316 يوما طويلا داميا من الحرب"، قبل أن تتخذ برلين قرارا بإرسال المزيد من الأسلحة الأكثر قوة.

وقال للموقع الإخباري الألماني "تي أونلاين" إن هذا التأخير يترك "مرارة".

وعبر ميلنيك عن شكوكه من أن "أصدقاءه الألمان فخورون بهذا العمل المتردد" من جانب الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتس.

وذكر ميلنيك لغرفة الأخبار المشتركة لمجموعة مادساك الإعلامية "آر إن دي" أن تسليم مركبات مشاة قتالية تم طلبها منذ مدة طويلة، يجب أن تكون "أول خرق للمحرمات" لتجهيز الجيش الأوكراني فورا بكل أنواع نظم الأسلحة.

وقال إن الأمر "يتعلق بكل الأسلحة الثقيلة التي يمكن توفيرها على الفور، كالدبابات القتالية والطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة القتالية والغواصات والصواريخ الباليستية".

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