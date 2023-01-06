شل تدفع ملياري دولار كضرائب مفاجئة على الأرباح عن الربع الماضي

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة شل للنفط أنها ستدفع نحو ملياري دولار لبريطانيا والاتحاد الأوروبي كضرائب مفاجئة على الأرباح عن الربع الأخير لعام 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ويأتي ذلك بعدما ذكر رؤساء الشركة العملاقة المدرجة في لندن في أكتوبر الماضي أن الشركة لم تدفع أي ضرائب مفاجئة على الأرباح في بريطانيا بسبب الاستثمار المكثف في بحر الشمال.

وقالت الشركة للمستثمرين اليوم الجمعة إن أرباحها ستواجه ضربة بالنسبة للربع الأخير من 2022 بسبب زيادة الضرائب على الأرباح وضرائب إضافية للاتحاد الأوروبي.

وفي مايو أعلنت الحكومة عن الضرائب المفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز، فيما ذكر وزير الخزانة الجديد في نوفمبر الماضي أنها سترتفع من 25 % إلى35 %.

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