استطلاع: 77% من الألمان يؤيدون إقالة وزيرة الدفاع

المصدر: د ب ا

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كشف استطلاع للرأي أن غالبية مواطني ألمانيا يرون أنه ينبغي إقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من بوابة "تي أونلاين" الإخبارية، دعا 77% من الذين شملهم الاستطلاع إلى إقالة الوزيرة، بينما اعتقد 13% آخرون أن الوزيرة يجب أن تبقى في منصبها. ولم يحسم 10% أمرهم.

وتعرضت لامبرشت لانتقادات حادة مطلع الأسبوع الماضي بعدما شاركت مقطع فيديو على حساب خاص على "إنستغرام" قامت خلاله بتقييم عام 2022.

وكان يصعب أحيانا سماع بعض العبارات التي أدلت بها الوزيرة في مقطع الفيديو بسبب دوي الألعاب النارية التي جرى إطلاقها ليلة رأس السنة الجديدة، والتي تداخلت مع إشارتها إلى "حرب مستعرة في وسط أوروبا" وشكرها لعمال الطوارئ.

وطالب ساسة من التحالف المسيحي المعارض بإقالة الوزيرة.

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