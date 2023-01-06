بايدن يصل إلى المكسيك "مُعجِّلاً"

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أمس الخميس أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى المكسيك الأحد، أي قبل يوم واحد من الموعد الأساسي لبدء هذه الزيارة الرسمية والتي سيشارك خلالها أيضاً في قمّة إقليمية.

وقال إبرارد في تغريدة على تويتر إنّ "رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن سيصل بعد ظهر الأحد 8 يناير إلى مطار فيليب أنجليس الدولي".

وسيتوجه الرئيس الأمريكي إلى العاصمة المكسيكية في ختام زيارة سيقوم بها الأحد إلى مدينة إل باسو الأمريكية الحدودية مع المكسيك.

وفي مكسيكو سيلتقي بايدن الاثنين نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قبل أن يشاركا الثلاثاء في قمة ثلاثية تجمعهما مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان بايدن أكّد أنّ "تعزيز الوضع على الحدود" للتصدّي لأزمة الهجرة سيكون في صلب المحادثات التي سيجريها مع نظيره المكسيكي.

وتأتي زيارة بايدن إلى المكسيك في وقت أوقفت فيه السلطات الأمريكية عند الحدود الجنوبية للبلاد في نوفمبر عدداً قياسياً من المهاجرين، تجاوز 230 ألفاً.

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