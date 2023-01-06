مدمّرة أمريكية تعبر مضيق تايوان

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سلاح البحرية الأمريكية أنّ إحدى مدمّراته عبرت أمس الخميس مضيق تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير على الأرجح حفيظة بكين.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إنّ المدمّرة "يو إس إس تشونغ-هون" نفّذت عبوراً روتينياً في مضيق تايوان في 5 يناير (بالتوقيت المحلّي) في المياه التي تنطبق فيها حرية الملاحة والتحليق بموجب القانون الدولي".

وأضاف البيان أنّ "عبور تشونغ-هون مضيق تايوان يُظهر التزام الولايات المتّحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرّة ومفتوحة".

وتستخدم الإدارة الأمريكية بانتظام مصطلح "المحيطين الهندي والهادئ" للحديث عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشدّدت البحرية الأمريكية على أنّ "القوات المسلّحة للولايات المتحدة تطير وتبحر وتعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

وتبدي الولايات المتحدة قلقاً إزاء تزايد الضغوط العسكرية الصينية على تايوان في السنوات الأخيرة.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها ولا بدّ في نهاية المطاف من إعادة توحيدها مع البرّ الرئيسي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز