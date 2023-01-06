هدنة مفاجئة في أوكرانيا بأمر من بوتين

المصدر: عواصم- وكالات

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، بعد مناشدة من رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، في خطوة سبقتها مكالمتان هاتفيتان من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بوتين والرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي. وقد أعلنت أوكرانيا رفضها للهدنة.

وسيبدأ وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف الليل، حيث يحتفل كثير من المسيحيين الأرثوذكس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير.

وجاء في الأمر الصادر عن بوتين «بالنظر لدعوة قداسة البطريرك كيريل، وجهتُ وزير دفاع روسيا الاتحادية لوقف إطلاق النار على طول خطوط التماس في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم السادس من يناير 2023 إلى الساعة 24:00 من السابع من يناير 2023». وأضاف «وانطلاقاً من حقيقة أن عدداً كبيراً من معتنقي المذهب الأرثوذكسي يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف لإطلاق النار والسماح لهم بحضور الصلوات في ليلة عيد الميلاد، وكذلك في يوم عيد الميلاد».

رفض أوكراني

ورفض مسؤول أوكراني كبير وقف إطلاق النار، وقال إنه لن يكون من الممكن إعلان «هدنة مؤقتة» إلا عندما تغادر روسيا الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا. وكتب المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على تويتر «يتعين على روسيا الاتحادية مغادرة الأراضي المحتلة، وعندها فقط ستنال هدنة مؤقتة».

وكان بوتين أكد خلال مكالمة هاتفية مع أردوغان أن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف «الوقائع الجديدة على الأرض»، فيما دعا أردوغان إلى هدنة في أوكرانيا. وقال بيان لمكتب الرئيس التركي «شدّد الجانب الروسي على الدور التدميري للدول الغربية بتقديمها أسلحة ومعدات عسكرية لنظام كييف وتزويده معلومات وأهدافاً عملياتية». كذلك، ناقش الرئيسان تنفيذ اتفاق الحبوب الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وبمساعدة تركيا، لرفع الحظر عن شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأجرى أردوغان مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي، وأبلغه بأنه مستعد للتوسط في اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا. لكن مسؤولاً أوكرانياً كبيراً قال رداً على محادثات بوتين وأردوغان إن أي اتفاق سلام يعترف «بحق روسيا في الاستيلاء على أراض أجنبية» غير مقبول.

ميدان مشتعل

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الجوية والفضائية دمرت طائرتين أوكرانيتين من طراز «سو 24» و«سو25» و21 طائرة مسيرة و5 صواريخ «هيمارس» و4 صواريخ «هارم» في مناطق مختلفة شرق أوكرانيا. وأكدت مقتل أكثر من 120 جندياً أوكرانياً وتدمير خمس قطع عسكرية في دونيتسك وكراسنوليمان، ودمرت وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع من طراز «إم 777» في منطقة نيكولاييف، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال الجيش الأوكراني إن الروس يركزون على هجوم في منطقة باخموت بدونيتسك. وقال مسؤول في منطقة لوغانسك إن القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على أراض هناك «خطوة بخطوة» لكنه أشار إلى أن الأمر «لا يحدث بسرعة».

وقال حاكم لوغانسك سيرغي غايداي إنه يتوقع أن تتصاعد حدة القتال على طول الجبهة الشرقية مع نزول درجات الحرارة أكثر وتجمد الأرض، فيما توقع مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية طريقاً طويلاً مقبلاً في الحرب.

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