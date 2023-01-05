أمريكا تغيّر اسم دولة في وثائقها الرسمية

المصدر: أ ب

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اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية تغييراً باسم إحدى الدول في وثائقها الرسمية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، أنها تبنَّت الهجاء المفضل لتركيا بالنسبة إلى اسمها، بناءً على طلب منها.

ووجهت الوزارة بأن تشير الوثائق الرسمية الجديدة إلى تركيا باسمها بدلاً من «تركي» (بالإنجليزية)، بالرغم من أن النطق لن يتغير، وفقاً للمسؤولين.

لكن لم يراجع موقع الوزارة الإلكتروني أو إرشاد الشؤون الخارجية الذي يضم ممارسات الدبلوماسية الأمريكية، ليعكس التغييرات حتى ظهر اليوم.

تأتي الخطوة قبل زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المتوقعة إلى واشنطن لاحقاً هذا الشهر، التي يتوقَّع أن يناقش فيها موقف بلاده من الحرب في أوكرانيا.

وتبنَّت عدة هيئات فيدرالية أمريكية أخرى، منها وزارة الخزانة، الهجاء الجديد لاسم تركيا، وهو ما أدى إلى اختلافات في وثائق حكومية.

كانت تركيا طلبت، العام الماضي، تغيير اسمها في المنصات الرسمية التي تتضمن الأمم المتحدة والناتو إلى «تركيا» (بالإنجليزية).

لكن وزارة الخارجية عادة لا تغيير أسلوبها في كتابة أسماء الدول الأجنبية، وفي حالة واحدة على الأقل، رفضت التغيير على مدى عقود.

كانت آخر دولتين أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تسميتهما بناء على طلب من حكومتيهما، مقدونيا الشمالية في عام 2019، وإيسواتيني في عام 2018.

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