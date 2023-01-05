أوكرانيا تصف إعلان وقف إطلاق النار الروسي بـ"النفاق"

المصدر: أ ف ب

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وصف ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية، الخميس، إعلان وقف إطلاق النار الروسي بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، بأنه "نفاق"، متهماً موسكو بالسعي إلى "كسب الوقت".

وكتب في تغريدة: "على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة عندها فقط سيكون هناك (هدنة موقتة).. لن ننخدع بنفاقكم".

في رسالة منفصلة موجهة إلى الصحافة دان بودولياك، وقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، مؤكداً "أنه محض دعاية".

وأضاف: "تسعى روسيا بشتى السبل إلى الحد، مؤقتاً، من حدة المعارك والضربات على مراكزها اللوجستية لكسب الوقت".

واتهم بوتين بأنه "ليس لديه أدنى رغبة في إنهاء الحرب"، والسعي "لإقناع الأوروبيين بالضغط" على كييف من أجل مفاوضات السلام وهو ما ترفضه أوكرانيا منذ أشهر.

وقال: "من غير الضروري الرد على المبادرات التي يتعمد بواسطتها القادة الروس التلاعب".

وبحسب أوامر بوتين سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الجمعة، في الساعة 12,00 (09,00 ت غ) وينتهي عند منتصف ليل اليوم التالي (21,00 ت غ).

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