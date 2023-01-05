بايدن يعتزم القيام بأولى زياراته للحدود مع المكسيك

المصدر: أ ب

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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة منطقة حدود بلاده مع المكسيك، وهي أول زيارة له إلى هناك منذ توليه منصبه، وتأتي قبل اجتماعه الأسبوع المقبل مع زعيمي المكسيك وكندا في مكسيكو سيتي.

وقال بايدن للصحفيين الأربعاء خلال جولة في ولاية كنتاكي ”هذه نيتي: أن نعمل على تحديد التفاصيل الآن.”

وأضاف لدى عودته إلى البيت الأبيض ”آمل في رؤية ما يجري على الحدود.”

كما يعتزم الرئيس الإدلاء بتصريحات حول ”أمن الحدود” يوم الخميس.

شهدت الحدود زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، رغم استمرار العمل بقانون يسمح للسلطات الأمريكية بإبعاد كثيرين ممن يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة.

كان قادة جمهوريون قد انتقدوا بايدن بسبب سياساته التي يقولون إنها ”غير فعالة” فيما يتعلق بأمن الحدود، متسائلين عن سبب عدم زيارته للحدود حتى الآن.

يأتي تركيز بايدن المتزايد على ملف الحدود في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه عام 2024.

وصعد منافسه المحتمل الوحيد، دونالد ترامب، إلى قمة صفوف الحزب الجمهوري من خلال تنشيط قاعدة الناخبين في الحزب عن طريق مواقفه المتشددة حيال الهجرة.

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