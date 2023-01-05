الصين والفلبين تتعهدان حلّ خلافاتهما «ودياً»

المصدر: (بكين - أ.ف.ب)

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تعهدت بكين ومانيلا أمس، حلّ خلافاتهما البحرية عبر مشاورات ودية، وذلك أثناء زيارة للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى العاصمة الصينية، وسط توترات متصاعدة حول بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ودعا ماركوس ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى مشاورات ودية لحل القضايا البحرية بشكل مناسب خلال لقاء أمس، وفق ما أفادت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية.

يدور خلاف بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي. وتؤكد بكين سيادتها على البحر بأكمله تقريباً، فيما تطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بأجزاء من البحر.

وكان ماركوس شدّد قبل الوصول إلى بكين على أنه يأمل في معالجة قضايا الأمن السياسي ذات الطابع الثنائي والإقليمي. وقال شي لماركوس إن الصين ترغب في المساهمة بمزيد من الطاقة الإيجابية في السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز التعاون في تطوير النفط والغاز في المناطق غير المتنازع عليها، وفق «سي سي تي في».

وأفادت القناة بأن الطرفين ناقشا العمل معاً في مجالات عدة تشمل الزراعة والطب، ووقعا مجموعة من الاتفاقيات للتعاون في البنية التحتية والثروة السمكية والسياحة ومجالات أخرى.

وقالت الحكومة الفلبينية الأسبوع الماضي، إن الجانبين سيوقعان اتفاقية اتصال لتجنب سوء التقدير وسوء الفهم في بحر الصين الجنوبي.

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