ألمانيا ترفض «تعويض» بولندا عن الحرب العالمية

المصدر: (لشبونة - د.ب.أ)

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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رفض حكومة بلادها مطالب بولندا بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء احتلال ألمانيا النازية لها في الحرب العالمية الثانية.

وعلى هامش زيارتها الحالية للعاصمة البرتغالية لشبونة، قالت بيربوك أمس، رداً على سؤال من صحافية عن الرفض المكتوب الذي أرسلته برلين إلى وارسو، إنها كانت أوضحت خلال زيارتها للعاصمة البولندية في أكتوبر الماضي أن «هذه القضية تم إجلاؤها من الناحية القانونية بالنسبة لنا من الجانب الألماني».

وأضافت: «لقد أودعنا هذا الموقف مرة أخرى في تواصلنا الكتابي». وحسبما كان متوقعاً، رفضت الحكومة الألمانية رسمياً المطالب البولندية، وذلك في مذكرة وردت إلى وارسو بتاريخ 3 يناير الجاري.

وكانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت أول أمس: «حسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن مسألة التعويضات والتعويضات عن أضرار الحرب منتهية ولا تنوي الحكومة الألمانية الدخول في مفاوضات حول هذه المسألة».

كان حزب «القانون والعدالة» الحاكم في بولندا طالب برلين في مذكرة دبلوماسية بعث بها أوائل أكتوبر الماضي بدفع 1.3 تريليون يورو تعويضاً لبولندا عن الأضرار التي حاقت بها جراء الحرب العالمية الثانية والاحتلال النازي لها، وفي المقابل رفضت الحكومة الألمانية هذه المطالب، وأشارت إلى أن هذه المسألة تم إنهاؤها في اتفاقية «2 +4» عام 1990 المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية لوحدة ألمانيا.

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