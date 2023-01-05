عشرة قتلى على الأقلّ في غرق قارب في نهر بشمال نيجيريا

المصدر: أ ف ب

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لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم ولا يزال هناك عشرة آخرون في عداد المفقودين إثر انشطار قارب كان محمّلاً بحوالى 100 راكب وغرقه في نهر بشمال نيجيريا أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول المحلّي بيلو كوكو إنّ القارب المتهالك انشطر إلى شطرين عند اقترابه من قرية ساماناجي في منطقة كوكو بيس.

وأضاف أنّ القارب كان محمّلاً "بأكثر بكثير من طاقته".

وتابع "انتشلنا جثث عشرة ركاب بمساعدة غوّاصين محليين وما زلنا نبحث عن عشرة آخرين".

ورجّح المسؤول أن يكون هؤلاء المفقودون "قد قضوا غرقاً إذا ما أخذنا في الاعتبار عدد الساعات التي قضوها في النهر".

وأكّد أنّه تمّ إنقاذ بقيّة الركاب وعددهم أكثر من 80 شخصاً.

وتعذّر في الحال الاتّصال بالسلطات الفدرالية أو بسلطات الولاية لمزيد من التفاصيل.

وغالباً ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة أو السرعة المفرطة أو قلّة الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد الملاحة.

وفي أكتوبر لقي ما لا يقلّ عن 80 شخصاً مصرعهم في غرق قاربين.

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