بوتين يشرف عبر الفيديو على انطلاق سفينة مزوّدة بصواريخ فرط صوتية

المصدر: أ ف ب

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أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو أمس الأربعاء على إبحار سفينة حربية مزوّدة صواريخ جديدة فرط صوتية في مهمة في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وقال بوتين خلال الحفل، الذي حضره برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو، من مكان غير محدّد، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، "أنا واثق من أنّ مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعّال من التهديدات الخارجية وستساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية".

من جهته، قال شويغو إنّ "طاقم السفينة سيتدرّب على نشر أسلحة فرط صوتية وصواريخ مجنّحة بعيدة المدى".

وأشار إلى أنّ صواريخ زيركون الفرط صوتية "قادرة على التغلّب على أيّ نظام دفاع جوّي حالي أو مستقبلي"، ويمكنها تنفيذ "ضربات قوية ودقيقة في البحر والبرّ".

وفي واشنطن، قال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس تعليقاً على مغادرة السفينة الروسية إنّه "ليس من عاداتنا التدخّل في عمليات دعائية".

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