بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني الأسبوع المقبل

المصدر: أ ف ب

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يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في 13 يناير الجاري رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمّة سيبحث خلالها الزعيمان عدداً من الملفّات الثنائية والإقليمية والدولية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأمريكية أمس الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس بايدن يتطلّع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في البيت الأبيض يوم الجمعة 13 يناير لتعميق العلاقات بين حكومتينا واقتصادينا وشعبينا".

وأضاف أنّ الزعيمين سيبحثان في قمّتهما سلسلة من الملفّات الساخنة، من بينها خصوصاً كوريا الشمالية والصين وأوكرانيا والاقتصاد والتغيّر المناخي.

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