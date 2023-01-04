موسكو: الهواتف النقالة "السبب الرئيس" لاستهداف جنودنا في "ماكيفكا"

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أنّ استخدام جنودها هواتفهم النقّالة في 1مدينة ماكيفكا، التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا، هو "السبب الرئيس" للضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفتهم ليلة رأس السنة وأودت بالعشرات منهم.

وقال المتحدّث باسم الوزارة اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف في تسجيل مصوّر بثّ فجر الأربعاء إنّ "هناك حالياً لجنة تحقّق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أنّ السبب الرئيس ... هو أنّ العسكريين شغّلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنّ حصيلة ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت ليلة رأس السنة مركزاً عسكرياً روسياً في مدينة ماكيفكا ارتفعت إلى 89 قتيلاً.

وقال المتحدّث باسم الوزارة اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف في تسجيل مصوّر بثّ فجر الأربعاء إنّ "عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89" بعدما تمّ العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض.

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