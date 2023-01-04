خمسة أعضاء غير دائمين جدد بمجلس الأمن

المصدر: أ ب

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بدأت الإكوادور واليابان ومالطا والموزمبيق وسويسرا أمس الثلاثاء مهامها بصفتها أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وحلت الدول الأعضاء الخمس الجديدة، التي تدوم مدة عضويتها سنتين، مكان كينيا والهند وإيرلندا والنرويج والمكسيك، التي انتهت ولايتها في 31 ديسمبر 2022.

وتبدأ اليابان مهامها بتولي الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر يناير.

ويتألف مجلس الأمن، الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا السلام والأمن، من خمسة أعضاء دائمين (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة) وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين. ويتم، كل سنة، انتخاب خمسة أعضاء غير دائمين جدد.

وفضلا عن الأعضاء الجدد المنتخبين في يونيو الماضي، فإن الهيئة الأممية تضم أيضا في عضويتها كلا من ألبانيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والغابون وغانا، وهي الدول التي انضمت إلى المجلس منذ يناير 2022.

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