فرنسا تجلي تلاميذ 20 مدرسة بسبب تهديدات إلكترونية

المصدر: أ ف ب

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جرت عمليات إجلاء يومَي الاثنين والثلاثاء في نحو عشرين مدرسة في فرنسا، بعد تهديدات على الإنترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات.

وكشفت وزارة التربية الوطنية أن نحو عشرين مؤسسة، ما بين معاهد وثانويات، تأثرت في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم.

وأضافت: «رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات وأو إن تي»، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ.

وبحسب مصدر في الشرطة، أُرسلت رسائل يومَي 2 و3 يناير إلى حسابات تلاميذ على بوابة «أو إن تي».

وأشار مصدر مطّلع على التحقيق إلى أنه «أُرسل من حساب أحد التلاميذ بريد إلكتروني» يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة.

وأضاف: «أوقِف صاحب الحساب، واحتُجز، الاثنين، لكن أُطلق سراحه لاحقاً، إذ تبيّن أن حسابه تعرّض للقرصنة».

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