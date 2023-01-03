بوتين يدعو إلى توثيق حربه مع أوكرانيا سينمائياً

المصدر: أ ف ب

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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حكومته، اليوم، تنظيم عروض "أفلام وثائقية" في دور السينما بحلول فبراير حول الهجوم الذي تشنه قوات موسكو في أوكرانيا.

ونشرت رسالة على موقع الكرملين جاء فيها: "نطلب من وزارة الثقافة تقديم مقترحات لضمان عرض أفلام وثائقية وطنية في دور السينما حول مواضيع تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة، ومكافحة انتشار أيديولوجية النازية الجديدة والفاشية الجديدة".

وبرّرت روسيا هجومها في أوكرانيا خصوصاً بإرادتها "اجتثاث النازية" منها، فيما اتهم الكرملين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسلطات في كييف بالتواطؤ مع الأوساط القومية المتطرفة.

من جهة ثانية، تقدم موسكو هجومها على أنه نزاع بالوكالة مع الغرب، بسبب شحنات الأسلحة الحيوية لكييف.

ويأتي هذا القرار بعد انتكاسات عدة للجيش الروسي في أوكرانيا، مع اضطراره في الأشهر الأخيرة إلى التخلي عن منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد ومدينة خيرسون في جنوبها.

واعترف الجيش الروسي، أمس، بأن ضربة أوكرانية قاتلة تعرضت لها قواتها في مدينة ماكيفكا شرقي أوكرانيا خلَّفت ما لا يقل عن 63 من الجنود القتلى.

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