زعيم كوريا الشمالية يقدّم ساعات يد يابانية للأطفال

المصدر: يونهاب

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قدم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" ساعات يد "سيكو" اليابانية كهدايا لأعضاء اتحاد الأطفال، الذين أقاموا في بيونغ يانغ لأكثر من 10 أيام لحضور المؤتمر التاسع للاتحاد.

أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية أمس الاثنين بأن حفل تسليم الهدايا لممثلي المؤتمر التاسع لاتحاد الأطفال أقيم في يوم 1 يناير. وتم تسليم الهدايا من قبل مسؤولين باللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.

وفي صور نشرتها وكالة الأنباء، توضع صناديق ساعات اليد التي تحمل شعار "ألبا"(ALBA) وهي ماركة ساعات الموضة لشركة "سيكو" اليابانية، على الطاولات. يبدو أن العضوات حصلن على ساعات اليد بسوار معدني والأعضاء الذكور حصلوا على ساعات اليد بسوار من الجلد.

ويبدو أن سعر ساعة اليد يبلغ أقل من 100 ألف وون (78 دولارا أمريكيا).

وبناء على الصور الجماعية للزعيم "كيم" والمشاركين في المؤتمر، يقدر عدد ساعات اليد التي تم تقديمها لأعضاء اتحاد الأطفال بحوالي 5 آلاف.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية 4 صور جماعية لهم، قائلة إن الزعيم "كيم" التقط صورا تذكارية مع أعضاء اتحاد الأطفال.

يذكر أن اتحاد الأطفال انطلق في العام 1946 تحت جناح رابطة الشبيبة الاشتراكية الوطنية. ويُلزم الطلاب الكوريون الشماليون الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما بالانضمام إلى الاتحاد. ويُقدر عدد أعضاء الاتحاد بحوالي 3 ملايين.

ووصل المشاركون في المؤتمر التاسع لاتحاد الأطفال إلى بيونغ يانغ في يوم 20 ديسمبر. وحتى بعد أن حضروا المؤتمر الذي عُقد يومي 26 و27 ديسمبر، أقاموا في بيونغ يانغ، والتقطوا صورا تذكارية مع الزعيم "كيم" وحصلوا على ساعات اليد في اليوم السابق.

وشاهدوا عروضا بمناسبة رأس السنة الجديدة مع مسؤولي الحزب والحكومة في اليوم السابق.

وتركز الانتباه حول ما إذا كانت "كيم جو-إيه"، الابنة الثانية للزعيم "كيم"، ستظهر أمام أعضاء اتحاد الأطفال مع والدها، لكنها في النهاية لم تظهر.

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