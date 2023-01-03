روسيا تشرك «الطائرات الاستراتيجية» في عملياتها بأوكرانيا

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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أعلنت القوات الجوية والفضائية الروسية أن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هذا العام، بالتزامن مع تصاعد التحذيرات والمخاوف من أن اشتداد الصراع في أوكرانيا بموازاة صراعات دولية أخرى، قد يؤدي للانزلاق إلى ما هو أخطر، وربما إلى حرب عالمية ثالثة.



وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلت بهذا الصدد عن النائب الروسي أليكسي بوشكوف، قوله أمس، إن أوكرانيا وتايوان وشبه الجزيرة الكورية ثلاثة أماكن يمكن أن تؤدي فيها التطورات إلى صراع عسكري تشارك فيه القوى الكبرى في العالم.



وفي السياق المتصاعد هذا، يأتي إعلان قائد الطيران الاستراتيجي الروسي سيرغي كوبيلاش عن بدء مشاركة هذا السلاح في العملية العسكرية بأوكرانيا. وقال كوبيلاش إن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة هذا العام. من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الأحداث التاريخية في العام الماضي أطلقت العمليات، وهذا العام بالنسبة لروسيا عام التنمية والنصر. وكتب فولودين في «تلغرام»، أمس، «إن 2023 سيحدد الكثير في تطور روسيا، والعالم بأسره لعقود عديدة قادمة».



نزاع طويل



في الجهة المقابلة، دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا. وقال لشبكة «بي بي سي»: «يجب أن نكون جاهزين لطريق طويل». وعبر عن اعتقاده أن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، مضيفاً أن التعبئة في روسيا تشير إلى محاولة محتملة لشن هجوم جديد من قبل القوات الروسية.



وفي حديثه عن احتمال توقيع معاهدة سلام بين موسكو وكييف، أكد أن شروط هذه المعاهدة ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة. وقال: «تنتهي معظم الحروب بمفاوضات سلام. وعلى الأرجح سيكون كذلك في هذه الحرب أيضاً. ولكننا نعرف أن الشروط التي سيتم بموجبها إبرام السلام في أوكرانيا ستعتمد بالكامل على توازن القوى في ساحة المعركة». وفي هذا الصدد، عد ستولتنبرغ ضرورياً مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل «إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا دولة أوروبية مستقلة ذات سيادة».



ضربة أوكرانية



ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، مقتل 63 من جنودها أول من أمس في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا في إقليم دونباس. وذكر الناطق باسم الوزارة الروسية أن «أربعة صواريخ» ضربت «مركز انتشار مؤقتاً» للجيش الروسي في ماكيفكا، الواقعة شرقي دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الروسية، من دون أن يحدد تاريخ الضربة.



واستهدف هجوم جوّي جديد كييف فجر أمس. وقال مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة أوليكسي كوليبا إن الروس أطلقوا عدة أسراب من المسيّرات، موضحاً أن الضربات كانت تستهدف «بنى تحتية أساسية».

وأعلن رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو أن شاباً يبلغ 19 عاماً أصيب بشظايا زجاج. وأكدت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها 47 مسيّرة وصاروخاً روسياً، فيما أعلن عن انقطاع الكهرباء في العاصمة.

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