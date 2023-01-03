العالم في 2022.. حرارة حارقة وأمطار غير مسبوقة

المصدر: عواصم - وكالات

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كان 2022 أكثر الأعوام سخونة منذ 1916 في إسبانيا، فيما غمرت أمطار غزيرة أمس، شوارع عدة بمدينة جدة السعودية، وتسببت الأمطار غير المسبوقة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

في إسبانيا، كان 2022 أكثر الأعوام سخونة منذ 1916 على الأقل، وهو تاريخ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة، وفق وكالة الأرصاد الجوية الوطنية التي قالت إنها «المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة السنوية 15 درجة مئوية» ليصل إلى 15,5 درجة.

وأوضحت الوكالة أنها حسبت بأثر رجعي متوسط درجات الحرارة السنوية بين عامي 1916 و1961 اعتماداً على قياسات معزولة ونمذجات إحصائية.

وتعرضت إسبانيا وجزء من أوروبا العام الماضي إلى العديد من موجات الحرارة الحارقة في الصيف، اندلعت فيها حرائق لا مثيل لها وارتفع عدد الوفيات ومستوى الجفاف. وقال تقرير في 21 ديسمبر «للمرة الأولى، شهدت البلاد الموسمين المتتاليين الأكثر سخونة» في الصيف والخريف. وتُعزى وفاة 4744 شخصاً في إسبانيا إلى ارتفاع درجات الحرارة صيف 2022. كما تحول أكثر من 300 هكتار إلى رماد بسبب الحرائق، وهي أفدح خسارة منذ 2000. في أوروبا، كان صيف 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق، إذ سُجل ما لا يقل عن 15 ألف حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر الشديدة الصيف الماضي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وفي ملف الطقس أيضاً، بثت قنوات إخبارية سعودية أمس، مقطعاً مصوراً لسيارات عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وشوارع غارقة. وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تقريراً قال فيه إنه يتوقع اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة على بعض أجزاء مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما في كاليفورنيا، فقد تسببت الأمطار غير المسبوقة عشية رأس السنة الجديدة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف، رغم أن الأمطار ساعدت على سد النقص الحاصل في إمدادات المياه التي استنفدت بشدة في الولاية الأمريكية.

وتحمل شمالي كاليفورنيا العبء الأكبر من الأمطار الغزيرة السبت الماضي. وأدت الفيضانات المفاجئة إلى إغلاق الطرق الرئيسة جنوبي ساكرامنتو أول من أمس، ومن ذلك الطريق السريع 99. وفي لوس أنجلس، يتوقع خبراء الأرصاد عاصفة قوية من المحيط الهادئ مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية غداً وبعد غدٍ.

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