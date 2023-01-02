السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس

المصدر: د ب ا

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".

وكان مجلس النواب المصري وافق، خلال جلسة عامة الشهر الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بهيئة قناة السويس.

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفقها، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

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