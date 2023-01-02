قتلى وجرحى بانفجار في كابول

المصدر: كابول - وكالات

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أدى انفجار عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، أمس، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، حسبما أعلن مسؤول أفغاني.

ولم يتضح سبب الانفجار الذي وقع عند بوابة القاعدة القريبة من مطار كابول الدولي، حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور الذي أوضح أن عدداً من الأشخاص قتلوا أو جرحوا في الانفجار، مضيفاً أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

ويقع المطار العسكري في كابول بين المطار المدني ومجمع وزارة الداخلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان طوقت جميع الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار.

وقال شاهد «توفي أخي، وهو ضابط في القوات الجوية، في الانفجار». وأضاف «كان مع بعض زملائه في طابور ينتظرون دخول القاعدة الجوية العسكرية حين وقع الانفجار»، مؤكداً سقوط قتلى آخرين.

وتقول سلطات طالبان إن الوضع الأمني تحسن منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، لكن عشرات الانفجارات والهجمات وقعت، تبنى العديد منها تنظيم داعش الإرهابي.

والشهر الماضي، أصيب خمسة صينيين على الأقل بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقاً يرتاده رجال أعمال صينيون في كابول. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. وقتل وجرح المئات بينهم أفراد من أقليات في هجمات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وبعد عودة طالبان للسلطة في أغسطس 2021، كثف «داعش» هجماته في أفغانستان، حيث استهدف بشكل أساسي الأقليات وعناصر طالبان، بالإضافة إلى المراكز الدبلوماسية الأجنبية.

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