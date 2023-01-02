روسيا تقصف مصانع طائرات مسيّرة في أوكرانيا

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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بدأت روسيا العام الجديد بقصف مكثف على مناطق عدة في أوكرانيا، بما في ذلك منشآت لإنتاج الطائرات المسيّرة، وبالإعلان عن ثماني مناورات عسكرية جديدة خلال 2023، فيما قالت كييف إن قواتها كبّدت القوات الروسية خسائر فادحة في بلدة باخموت في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا الذي ضمته روسيا في سبتمبر الماضي.

وأكد الجيش الروسي أن ضربات نفذت على مدن أوكرانية عدة بينها كييف، استهدفت منشآت لصناعة المسيرات. وأوضحت موسكو أن قواتها شنت هجوماً جوياً دقيقاً بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيرات هجومية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات المسلحة وجهت ضربة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة على مرافق مجمّع صناعي عسكري أوكراني كان مسؤولاً عن تصنيع طائرات هجومية من دون طيار تستخدم لتنفيذ الهجمات ضد روسيا، كما تم استهداف أماكن التخزين ومواقع إطلاق المسيرات. وقال البيان إنه تم إحباط خطط كييف لتنفيذ هجمات ضد روسيا في المستقبل القريب. كما أعلنت تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز «تي بي كيو 50» بالقرب من مدينة أرتيموفسك في منطقة دونيتسك، وتدمير مستودع لتخزين ذخيرة المدفعية الأوكرانية بالقرب من قرية ميرن في منطقة زابوروجيا.

هجوم دونباس

وأعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركز حالياً معظم المعارك، مؤكداً مقتل عشرات العسكريين الأوكرانيين وتدمير أسلحة ومعدات. وقال إنه «على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية». وأكد إسقاط مروحية أوكرانية في دونيتسك و15 مسيرة في مناطق متفرقة من دونيتسك ولوغانسك ومقاطعات بيلغورود وزابوروجيه وميكولاييف وخاركوف والقرم.

كما دمرت القوات الروسية في مناطق إيفانوبولي وزفانوفكا في دونيتسك مدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع بولنديي الصنع من طراز «كراب»، بالإضافة لمدفعي هاوتزر أوكرانيين من طراز دي 20 في لوغانسك.

بالمقابل، قال الجيش الأوكراني، إنه ألحق خسائر فادحة بالقوات الروسية في باخموت، تلك المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا، والساحة لمعارك شرسة منذ أشهر.

وقال الناطق باسم قوات شرق أوكرانيا، سيرغي تشيريفاتي إن حوالي 170 جندياً روسياً قتلوا في قتال للسيطرة على تلك المدينة التي مزقتها الحرب. وأضاف إن ما لا يقل عن مئتي آخرين من الروس أصيبوا. بدوره، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 45 طائرة مسيرة روسية مع دخول البلاد العام الجديد. ولم يذكر ما إذا أصابت بعض المسيرات أهدافها. ونشر قائد شرطة كييف أندريه نيبيتوف على فيسبوك صورة لحطام طائرة من دون طيار أسقطت.

ولم تعلق موسكو على ذلك، فيما تسعى قواتها للسيطرة على هذه البلدة التي يقول محللون إنها ذات قيمة استراتيجية متواضعة.

8 مناورات

في الأثناء، أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن القوات البرية بالجيش الروسي ستشارك في ثماني مناورات دولية في ساحات التدريب العسكرية الروسية في عام 2023. وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم 8 مناورات عسكرية دولية على ساحات التدريب العسكرية الروسية في 2023، وهي: المناورات الروسية - الهندية «إيندرا - 2023»، التدريبات المشتركة للقيادات والأركان العسكرية لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون «مهمة السلام - 2023»، المناورات العسكرية الروسية - اللاوسية المشتركة، المناورات العسكرية الروسية - الباكستانية المشتركة «الصداقة - 2023»، المناورات العسكرية الروسية - الجزائرية المشتركة، مناورات مشتركة لوحدات قوات الرد السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى «الحدود - 2023»، التدريبات الروسية المنغولية المشتركة «سيلينغا 2023»، والمناورات العسكرية الروسية - الفيتنامية المشتركة.وسيشارك الجيش الروسي كذلك، في تدريبات فرق حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي «الأخوة الراسخة - 2023»، والتي ستقام على أراضي أرمينيا.

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