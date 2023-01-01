ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

المصدر: د ب ا

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أعلنت وكالة الكوارث الوطنية في الفلبين اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق في الفلبين خلال عطلة أعياد الميلاد بلغت 49 شخصا.

وأضافت الوكالة أن 22 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، في حين تضرر أكثر من 550 ألف شخص وأكثر من 30 إقليما بسبب الطقس السيء.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في تشريد ما لا يقل عن 51400 شخص واضطروا إلى المكوث في مراكز إجلاء أو البقاء مع أقارب أو أصدقاء.

وتوفى 19 شخصا في إقليم ميساميس أوكسيدنتال، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وفقا للوكالة.

وتم تسجيل وفاة 17 شخصا جراء الفيضانات في أقاليم أخرى بجنوب البلاد، بينما تم تسجيل وفاة 13 شخصا في أقاليم شرقي البلاد وغربها.

وقالت الوكالة إن قيمة الخسائر المادية في قطاعي الزراعة والبنية التحتية تقدر بأكثر من 43ر1 مليار بيزو فلبيني (25 مليون دولار).

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