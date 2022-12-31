بوتين يهاجم الغرب بأطول خطاب في تاريخه

المصدر: رويترز

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هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب في أطول خطاب له بمناسبة العام الجديد.

وقال بوتين، اليوم، إن بلاده لن تستسلم أبداً لمحاولات الغرب استخدام أوكرانيا أداةً لتدمير روسيا.

وفي رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد بثها التلفزيون الرسمي، قال إن روسيا تقاتل في أوكرانيا لحماية "وطنها الأم" وتأمين "الاستقلال الحقيقي" لشعبها.

واتهم بوتين الغرب بالكذب على روسيا واستفزاز موسكو لشن "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وذلك في الرسالة التي مدتها تسع دقائق، وهي أطول خطاب بمناسبة رأس السنة الجديدة خلال فترة حكمه المستمرة لعقدين.

وقال في الخطاب الذي ألقاه أمام جنود روس في المقر الرئيسي للمنطقة العسكرية بجنوب روسيا: "طمأنتنا النخب الغربية على نحو زائف على مدى سنوات بسلامة نيتها".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن النصر في أوكرانيا "حتمي"، وأشاد ببطولة الجنود الروس الذين يقاتلون على الجبهات والذين قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر.

وأردف بوتين: "الغرب كذب بشأن السلام. كان يستعد للعدوان.. والآن يستغل أوكرانيا وشعبها باستخفاف لإضعاف روسيا وتقسيمها".

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية عن بوتين قوله في المقطع الذي تم بثه منتصف الليل في أقصى شرق روسيا: "لم نسمح بهذا قط، ولن نسمح لأي شخص بفعل ذلك بنا".

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