هزتان أرضيتان تضربان جنوب روسيا

المصدر: وام

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ضربت هزتان أرضيتان، اليوم، منطقة البحر الأسود في أنابا ونوفوروسيسك جنوبَ روسيا دون ورود أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وأفادت مديرية الطوارئ لإقليم كراسنودار، في بيان لها، أنه في الساعة 08.00 من صباح اليوم، وقعت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات في منطقة البحر الأسود بإقليم كراسنودار، على بعد 35 كيلومتراً من قرية سوكو.

وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات، وشعر السكان بها في بلدة نوفوروسيسك وفي قرية رايفسكايا.

كما سجلت أجهزة رصد الزلازل في أنابا هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 4 درجات.

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