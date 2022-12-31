المعارضة الفنزويلية تحلّ حكومة غوايدو المؤقتة

المصدر: أ ف ب

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حلّت المعارضة الفنزويلية أمس الجمعة "الحكومة المؤقتة"، التي كان خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسا لها في يناير 2019، عندما رفضت المعارضة والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018.

وصوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015، والذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتا (29 صوتا معارضا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حل "الرئاسة" والحكومة المؤقتتين اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج. ويدافع هذا البرلمان السابق عن استمراريته من خلال اعتباره أن الانتخابات التشريعية التي فازت بها السلطة في العام 2020 مزورة.

جت-بغف/جص

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