لا معايدات من بوتين للغرب

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

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أعلن الكرملين أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس لن يتلقّوا معايدات بمناسبة العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبينما يستعدّ العالم لاستقبال العام الجديد في نهاية هذا الأسبوع، وجه بوتين رسائل تهنئة إلى قادة الدول الصديقة للكرملين، ومن ذلك تركيا وسوريا وفنزويلا والصين.

ولكن بوتين لن يتمنّى عاماً سعيداً لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «في الوقت الحالي ليس لدينا اتصالات معهم». وأضاف إنّ «الرئيس لن يهنّئهم بالنظر إلى الإجراءات غير الودية التي يتّخذونها بشكل مستمر».

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