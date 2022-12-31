الصين تعدّل استراتيجيتها في مواجهة «كوفيد19»

المصدر: بكين - د.ب.أ

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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن استراتيجية بلاده لمواجهة «كوفيد 19» تم «تحسينها» بهدف حماية الأرواح، وتقليل التكاليف الاقتصادية.

ويعد هذا أول تصريح للرئيس الصيني في ما يتعلق بهذا الملف منذ أن ألغت حكومته سياسة القيود الصارمة في وقت سابق الشهر الجاري. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»: «قمنا بتحسين استراتيجية مكافحة كوفيد19، بناء على الوقت والموقف، من أجل حماية أرواح السكان وصحتهم بأفضل طريقة ولتقليل الأثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ونقلت «شينخوا» عن جين بينغ عبارة «استراتيجية مكافحة كوفيد» بدلاً من استراتيجية «صفر كوفيد»، التي اتبعتها الصين في السابق.

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