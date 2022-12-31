أوكرانيا تتصدى لهجوم «مسيّرات» روسي

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أوكرانيا أنّها صدّت هجوماً ليلاً بمسيّرات متفجّرة شنّته روسيا بعد أقل من 24 ساعة على عمليات قصف مكثّفة لمنشآت الطاقة.

وكان هجوم الخميس بعشرات الصواريخ، هو العاشر من نوعه، وأعقبه إطلاق طائرة بدون طيّار من نوع «شاهد» ليلاً، بحسب سلاح الجو الأوكراني، الذي أكد صباح أمس أنه أسقط 16 طائرة إيرانية الصنع تمّ إطلاقها. وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أنّ العاصمة الأوكرانية تعرّضت لهجوم بسبع طائرات مسيّرة وأنها دُمّرت جميعها. ووفقاً للرئاسة الأوكرانية، تمّ إسقاط مسيّرات أخرى في منطقتي تشيركاسي ودنيبرو في وسط البلاد. من جانها، أكّدت وزارة الدفاع الروسية أن «ضرباتها الكثيفة» قبل يوم «أصابت جميع الأهداف». في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروس يثير قلقاً بالغاً، والعسكريون الروس على اتصال مستمر مع مينسك ويتم التنسيق بينهم.

وقال بيسكوف للصحفيين: «على أي حال، هذا حدث يسبب قلقاً شديداً ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضاً لشركائنا البيلاروسيين»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وبعد تقارير بشأن سقوط صاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني على أراضي بيلاروس، عرضت وزارة الدفاع في كييف التعاون في التحقيقات بشأن الحادث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز