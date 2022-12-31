دعوة أممية لمحاربة الكراهية عبر الإنترنت

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

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دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى محاربة الكراهية والمعلومات الكاذبة على الإنترنت في عام 2023، مع التركيز على الاحترام والتعاطف.

وقال تورك في بيان «أملي للعام المقبل أن نعيش حياتنا، فردياً وجماعياً، بلطف وتعاطف ووحدة في علاقاتنا ببعضنا بعضاً» مضيفاً «آمل أن نحظى بحرية التعبير عن أنفسنا (عبر الإنترنت)، مع ضمان الحماية من الكراهية والمعلومات الكاذبة».

وتولى فولكر منصبه في أكتوبر، وحضّ في إحدى مداخلاته الرئيسة الأولى المالك الجديد لـ«تويتر» إيلون ماسك على جعل احترام حقوق الإنسان أمراً محورياً في الشبكة الاجتماعية.

«في عام 2023 يجب علينا ضمان احترام حقوق المرأة، على سبيل المثال، في المنزل كما في الأماكن العامة، وتمتع النساء والفتيات بالمساواة وعدم التمييز ضدهن»، وفق البيان.

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