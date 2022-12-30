7 قتلى بانفجار مطعم في تركيا

المصدر: أ ف ب

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لقي سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم، اليوم، في انفجار من جراء تسرّب للغاز في مطعم في محافظة أيدين غربي تركيا، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأظهرت لقطات متلفزة أنقاضاً متفحمة للمطعم المكوّن من طابقين بعد أن تطايرت نوافذه وأبوابه من جراء الانفجار.

وقال المحافظ إن الانفجار وقع في المطبخ حيث كان العمال يقومون بتبديل إحدى عبوات الغاز المستخدمة لتشغيل الموقد.

وذكرت تقارير إعلامية محليّة أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

وقفز اثنان من الناجين من نافذة في الطابق الثاني هرباً من الحريق.

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