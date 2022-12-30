حكم إضافي بالسجن 7 سنوات على أونغ سان سو تشي في بورما

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حكمت محكمة عسكرية في بورما الجمعة بالسجن سبع سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا لحائزة نوبل للسلام، كما أعلن مصدر قانوني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنه حكم الجمعة بالسجن سبع سنوات على سو تشي (77 عاما) في قضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائر للدولة".

وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بالسياسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز