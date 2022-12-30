نتانياهو يحصل على ثقة «الكنيست» رئيساً للوزراء

المصدر: (القدس - رويترز)

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أدى بنيامين نتانياهو اليمين القانونية رئيساً لوزراء إسرائيل للمرة السادسة، أمس.

وصدّق الكنيست على حكومته بموافقة 63 صوتاً من أصل 120، قبل أدائها اليمين الدستورية.

وتم انتخاب أمير أوهانا، المنتمي إلى حزب الليكود بقيادة نتانياهو، رئيساً للكنيست قبل بدء أعضاء الحكومة الجدد أداء اليمين القانونية.

ويضم تحالفه حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، وقد تعهد مراراً بتوسيع دائرة السلام مع الدول العربية، وقال في كلمة أمام الكنيست إن «إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي» على رأس أولوياته، إلى جانب إحباط برنامج إيران النووي، ودعم القدرات العسكرية لإسرائيل.

ويقول نتانياهو، الذي يبدأ الآن ولايته السادسة، إنه سيعمل من أجل جميع الإسرائيليين، في حين حذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي يُعد دوره شرفياً إلى حد بعيد، الأحد، من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.

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