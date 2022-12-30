وابل صواريخ روسية يستهدف كل أوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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قصفت روسيا أوكرانيا بعشرات الصواريخ، أمس، مستهدفة مناطق عدة، بينها العاصمة كييف، وأفادت بيلاروس، أقرب حليف لموسكو، بأنها أسقطت صاروخاً أطلقه نظام دفاع جوي من طراز «اس 300» فوق أراضيها من «الأراضي الأوكرانية»، في حادثة هي الأولى منذ بدء حرب أوكرانيا قبل أكثر من عشرة أشهر.

وفيما تؤكد وكالات الأنباء عن إطلاق 120 صاروخاً استهدفت مناطق في كل أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف ولفيف القريبة من حدود أوكرانيا مع بولندا، يتحدثون في أوكرانيا عن 69 صاروخاً، وأعلن القائد الأعلى للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 54 من هذه الصواريخ. وأفاد سلاح الجو في وقت لاحق عن تدمير 11 طائرة بدون طيار. لكن الصواريخ التي أصابت أهدافها تسبّبت في مزيد من الضرر لشبكة الكهرباء في البلاد. وبالتالي، ازداد انقطاع التيار الكهربائي.

وفي كييف، كان 40 في المئة من السكّان بدون كهرباء في منتصف النهار، بسبب القصف على البنى التحتية، علماً بأن مسؤولاً عسكرياً أكد أنّ المضادات الجوية تمكّنت من إسقاط كلّ الصواريخ الروسية الستة عشر التي استهدفت العاصمة.

في أوديسا، الميناء الرئيسي في جنوب غرب أوكرانيا، أسقط الدفاع الجوي الأوكراني 21 صاروخاً روسياً، لكن صواريخ أخرى أصابت هدفها، إلى درجة أنّ «هناك انقطاعاً طارئاً للتيار الكهربائي» في المدينة. أما لفيف غربي أوكرانيا فقد أصبح بلا كهرباء بنسبة 90 بالمئة جراء قصف منشآت الطاقة.

مسيّرة في العمق

وفي روسيا، أسقطت الدفاعات الجوية أمس، طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة إنجلز العسكرية الرئيسية الواقعة على بعد 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، والتي استهدفها الاثنين هجوم بمسيّرة أودى بثلاثة أشخاص ونُسب إلى أوكرانيا. وكتب حاكم المنطقة رومان بوسارجين على تلغرام أنه «تم تفعيل نظام دفاعي مضاد للطائرات على أراضي مقاطعة إنجلز. ودُمّر جسم مجهول (...) وما من تهديد لسلامة السكان».

وأوضح لاحقاً أن هذا الجسم المجهول هو طائرة مسيّرة وقد تسببت شظاياها بإلحاق أضرار بسياج ومنزل وسيارة، من دون سقوط ضحايا.

في الأثناء، سقط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بيلاروس، أمس، حسبما أعلنت سلطات هذه الجمهورية السوفييتية السابقة حليفة روسيا.

وهذه أول حادثة من هذا النوع تبلّغ عنها مينسك منذ بدء حرب أوكرانيا قبل أكثر من عشرة أشهر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأنّ الصاروخ الذي أطلقه نظام دفاع جوي «إس 300» من «الأراضي الأوكرانية» سقط في الصباح على الأراضي البيلاروسية. وأضاف البيان: «تمّ إبلاغ رئيس الدولة بالحادثة على الفور»، مضيفاً أنّ وزارة الدفاع ولجنة التحقيق البيلاروسية بصدد تحديد الأسباب.

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