أوكرانيا.. إسقاط 16 صاروخاً روسياً استهدف كييف

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكّنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 16 صاروخاً أطلقتخا القوات الروسية على العاصمة كييف، الخميس، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المدينة.

وكتب سيرغي بوبكو على تلغرام: "رُصد 16 صاروخاً فوق كييف وتمّ إسقاطها كلّها".

وأضاف: "ألحقت شظايا الصواريخ التي أسقطت أضراراً بثلاثة منازل وسيّارة في حيّ دارنيتسكي وشركة صناعية في حيّ غولوسييفسكي وملعب للأطفال في حيّ بيتشيرسكي. وجرح ثلاثة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى".

واستهدفت ضربات "مكثّفة" بأكثر من 120 صاروخاً روسياً مدناً أوكرانية عدة، بما فيها العاصمة كييف، صباح الخميس، وفق ما أفادت القوات المسلحة والرئاسة في أوكرانيا.

وبعد سلسلسة من الانتكاسات العسكرية الميدانية في أواخر الصيف والخريف، غيّرت موسكو استراتيجيتها العسكرية، وبدأت في أكتوبر تقصف بانتظام وبعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة محوّلات ومحطات كهربائية في أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز