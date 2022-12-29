كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية لمواجهة "مسيرات" الجارة الشمالية

المصدر: يونهاب

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قال مسؤولون في سيئول اليوم الخميس إنه من المقرر أن يجري الجيش الكوري الجنوبي تدريبات لتعزيز الدفاع ضد الاستفزازات المحتملة بواسطة الطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية، حيث تعهد بتبني نهج "عنيف" لمواجهة التحدي الأمني المتجدد.

وجاءت التدريبات بعد أن فشل الجيش في إسقاط 5 طائرات مسيرة كورية شمالية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية يوم الاثنين، في تسلل أثار تساؤلات حول استعداده.

ومن المتوقع أن يركز الجيش على تعبئة مروحياته وطائرات القوات الجوية وأجهزة الكشف من أجل عملية متكاملة تعتمد على سيناريوهات تسلل عبر الحدود من قبل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية.

وفي مخطط دفاعي متوسط المدى صدر أمس الأربعاء، قالت وزارة الدفاع إنها تخطط لإنفاق إجمالي 560 مليار وون (441 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة لمجموعة من المشاريع المضادة للطائرات المسيرة، بما في ذلك نشر نظام أسلحة الليزر.

كما وضعت هيئة الأركان المشتركة خططا لاستخدام أصول الضربة بقوة، وإجراء تدريبات منتظمة، ودمج منصات قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة دون التسبب في أضرار للمدنيين.

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