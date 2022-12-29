نيويورك تحاول التعافي من العاصفة الثلجية

المصدر: عواصم - وكالات

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تحاول مناطق في ولاية نيويورك الأمريكية التعافي من آثار العاصفة الثلجية القاتلة، فيما شهدت الفلبين وأجزاء من المنطقة العربية هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في حدوث سيول مفاجئة وسقوط نادر للبَرَد في بعض المناطق.

في مدينة بافالو غربي ولاية نيويورك الأمريكية، كافح عمال الطرق والسكان الذين أنهكتهم العاصفة، لإزالة الثلوج بعد عاصفة ثلجية مميتة مطلع الأسبوع، مع استمرار تساقط الثلوج وتنبؤات بارتفاع سريع في درجات الحرارة وهطول أمطار، ما قد يتسبب في سيول.

وكانت بافالو والمنطقة المحيطة بها باتجاه هبوب الريح من بحيرتي إيري وأونتاريو هي نقطة البدء لموجة تجمد وعاصفة شتوية عاتية ضربت معظم أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وخلال عطلة عيد الميلاد، وامتدت جنوباً حتى الحدود المكسيكية.

وقال مسؤولون إن الوفيات المؤكدة المرتبطة بالعاصفة في مقاطعتي إيري ونياجرا بالولاية ارتفعت إلى 32 الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تراجع معدل تساقط الثلوج. وواصلت فرق الطوارئ البحث عن المركبات المدفونة تحت الثلوج المتراكمة التي بلغ ارتفاعها عدة أقدام.

لكن خدمة الأرصاد الوطنية تتوقع أن يتغير الموقف جذرياً بذوبان سريع للثلوج في وقت لاحق هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات ربيعية أعلى بكثير من درجة التجمد وأعلى من المستوى الطبيعي، مصحوبة بأمطار قد تسبب سيولاً.

فيضانات الفلبين

في الفلبين، لقي 25 شخصاً حتفهم وسط فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى ناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال عطلة عيد الميلاد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للكوارث أمس. وقالت الوكالة إن أكثر من 390 ألف شخص في 29 إقليماً تضرروا من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك 81443 من السكان الذين أجبروا على البقاء في مراكز إجلاء. وأضافت أن فرق الطوارئ لا تزال تبحث عن 26 شخصاً، معظمهم من الصيادين الذين لم يعرف مصيرهم.

سيول عربية

عربياً، أفادت وسائل إعلام أردنية بأن السيول المفاجئة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة أدت إلى إجلاء مئات السائحين الأجانب من مدينة البتراء الأثرية. ونقلت صحيفة «الدستور» عن رئيس سلطة إقليم البتراء، سليمان الفريجات، قوله إن «كميات الأمطار التي هطلت على المدينة كانت كبيرة جداً، وأدت إلى سيول عارمة مفاجئة».

وشهدت الكويت سقوطاً نادراً لزخات البَرَد، بعد أن شهدت البلاد هطول أمطار غزيرة الثلاثاء، في حين أدت الأمطار أمس إلى غلق المدارس في العاصمة العُمانية مسقط، حيث تعرضت السلطنة لهطول أمطار، ما أدى إلى توقف حركة المرور في بعض المناطق.

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