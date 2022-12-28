الرد بالمثل.. كوريا الجنوبية تتوعد بالرد على استفزازات جارتها الشمالية

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توعدت كوريا الجنوبية بالرد على أي استفزازات من قبل جارتها الشمالية، حيث

طلب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، من مساعديه، بإنزال العقاب والرد بالمثل على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن كيم أون هي، المتحدثة باسم يون.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن يون أخبر وزراءه اليوم الأربعاء بأن الرد بالمثل والعقاب هما من الإجراءان القويان لردع استفزاز كوريا الشمالية.

وقال: "يجب ألا نخاف أو نتردد رغم امتلاك كوريا الشمالية ترسانة نووية".

ومن المقرر أن يزور يون وكالة التنمية الدفاعية غدا الخميس، لتفقد تطوير الصواريخ الهجومية ونظام الاستطلاع والاعتراض للأجسام الطائرة مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ.

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