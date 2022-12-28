مجلس الأمن الدولي يحضّ على التراجع عن القيود التي فُرضت على النساء في أفغانستان

المصدر: أ ف ب

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حض مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء طالبان على التراجع عن السياسات، التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، معربا عن قلقه من "التآكل المتزايد" لحقوق الإنسان في البلاد.

وفي أحدث ضربة لحقوق المرأة، أبلغت حركة طالبان السبت جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها.

وسبق أن حظرت طالبان التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان إنه يشعر بـ "قلق عميق" من القيود المتزايدة على تعليم المرأة، داعيا إلى "المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان".

وحض طالبان على "إعادة فتح المدارس والتراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ودان المجلس أيضا في بيانه الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، محذرا من التأثير السلبي لذلك على عمليات الإغاثة في بلد يعتمد شعبه على المساعدات.

وأوضح أن "هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني، وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي".

من جهته وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيود الأخيرة المفروضة على النساء والفتيات بأنها "انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان" و"يجب إلغاؤها".

وحذر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الثلاثاء على وجوب أن تتراجع طالبان عن سياساتها تجاه النساء في أفغانستان، مدينا التداعيات لهذه التوجّهات.

وجاء في بيان لتورك "ما من بلد قادر على التطور، والصمود، اجتماعيا واقتصاديا باستبعاد نصف شعبه".

وقال إن "هذه القيود التي يتعذّر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة الأفغان، بل أخشى أن تشكل أيضا خطرا يتعدى حدود أفغانستان".

وشدد على أن السياسات تهدّد بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني.

وقال تورك إن "القرار الأخير لسلطات الأمر الواقع ستكون له تداعيات رهيبة على النساء وعلى الشعب الأفغاني كله".

وتابع "منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية سيحرمهن وعائلاتهن من مداخيلهن، ومن حقّهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاه شركائهن في الوطن".

وقال تورك أيضا إن الحظر "إن لم يدمّر فسيضعف بشكل كبير" قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على توفير خدمات أساسية، خاصة في فصل الشتاء في أفغانستان.

والأحد أعلنت منظمات إغاثية أجنبية عدة تعليق أنشطتها في أفغانستان.

وفي نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

وقال تورك "لا يمكن تجريد النساء والفتيات من حقوقهن المتأصلة"، مضيفا "لن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع إسكاتهن وحجبهن".

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